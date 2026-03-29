El sábado 4 de abril se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su envasadora al vacío más vendida por solo 17,99 euros
Viene con junta de repuesto, rollo de film de 3 metros, dos tubos de vacío y tres adaptadores de válvula
Vuelven a los supermercados Lidl sus famosas envasadoras al vacío y, encima, tiradas de precio. Eso sí, todavía habrá que esperar unos días: hasta el próximo sábado 4 de abril, día en el que se esperan que se formen colas kilométricas. Se trata de la envasadora al vacío de Silvercrest de 130 W, que se venderá a 17,99 euros.
Este pequeño electrodoméstico es perfecto para conservar herméticamente ciertos alimentos que de otra forma se perderían. Por ejemplo, el jamón. Mediante esta herramienta, se pueden envasar al vacío y sellar bolsas en un solo paso. También sirve para cocinar al vacío, el llamado "sous-vide".
Con dos funciones
La envasadora en cuestión tiene dos funciones: "Wett" para alimentos especialmente húmedo, y "Soft" para alimentos delicados. Viene con una bandeja colectora extraíble para líquidos, que es apta para lavavajillas. Tiene conexión para el envasado al vacío externo de recipientes de conservación y bolsas con válvula de vacío.
Esta disponible en dos colores, negro y blanco, y tiene un peso de 860 gramos. En el paquete de venta, la envasadora viene con junta de repuesto, rollo de film de 3 metros, dos tubos de vacío y tres adaptadores de válvula de vacío.
Rollos de film para envasar
Se pueden comprar aparte más rollos de film para envasar al vacío. Resisten temperaturas de 20 grados en negativo hasta 110. Hay dos modelos de pack: de dos con un precio de 2 euros por unidad, y de 3, en la que la unidad sale más barata, a 1,33 euros. También hay disponibles dos medidas: de 20 centímetros y de 28.
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico