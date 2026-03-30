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Adiós a la vitrocerámica, hay una alternativa que es tendencia en las cocinas

Se trata de un sistema mucho más eficiente

Adiós a la vitrocerámica, hay una alternativa que es tendencia en las cocinas

Adiós a la vitrocerámica, hay una alternativa que es tendencia en las cocinas / Freepik

Benito Domínguez

Cuando pensamos en una cocina, seguro que la mayoría de la gente pensará en una vitrocerámica. Y es que la vitrocerámica se ha convertido en una de las formas más extendidas para cocinar.

Sin embargo, hay una alternativa que es tendencia en las cocinas y que te hará decir adiós a la vitrocerámica.

Una muujer en una cocina.

Una muujer en una cocina. / Freepik

Se trata de las placas por infrarrojos, que es un sistema mucho más eficiente. Pero no solo eso, estas placas por infrarrojos suelen estar ocultas bajo la encimera de la cocina con lo que consiguen una visión mucho más limpia de este rincón de la casa.

¿Y cómo funcionan? Pues la energía se envía directamente al recipiente en lugar de repartirse por toda la superficie como ocurre con la vitrocerámica. Por no hablar de lo sencillo que será ahora limpiar la cocina.

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Doble de rápido

También hay quien asegura que se puede cocinar el doble de rápido que en la vitrocerámica, dado que al concentarse el calor, la comida se hace en mucho menos tiempo.

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