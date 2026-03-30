Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las toallas de calidad más baratas del mercado: disponibles en varios colores por 2,99 euros
Una oferta que no podrás dejar escapar
Siempre es buen momento para renovar las toallas del baño y más cuando se dan ofertas como las de Action, que tienen las toallas de calidad más baratas del mercado. Están disponibles en varios colores y solo cuestan 2,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellas.
Se trata de una toalla acanalada que será tu nueva adquisición favorita para el baño.
Con un grosor de 650 GSM, es extrasuave y firme al tacto, perfecta para secarte de forma rápida y cómoda.
Y con su tamaño de 50 x 100 centímetros es ideal para el uso diario.
Están disponibles en colores marrón, gris y rosa, y son de algodón.
Además, se pueden lavar a máquina (en lavado delicado) y se planchan a una temperatura máxima de 150 grados, también se pueden meter en la secadora.
Baratas
Estas toallas de gran calidad ya eran baratas de por sí, ya que costaban 3,99 euros, pero están en la promoción semanal de Action con lo que tienen una rebaja del 25 por ciento y se quedan en solo 2,99 euros.
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