Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las cortinas que bloquean la luz y el ruido para que tengas un sueño reparador
Una oferta que no podrás dejar escapar
Cuando nos vamos a dormir siempre queremos tener un sueño reparador, pero no siempre es posible. Pues en Action nos ofrecen una ayuda más en este objetivo, unas cortinas que bloquean la luz y el ruido. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellas.
Se trata de unas cortinas opacas que están hechas 100 por 100 de poliéster y tienen ocho anillas y cinta térmica; y miden 140 x 260 centímetros.
Las cortinas están disponibles en dos colores, beige y gris, y se pueden lavar a máquina hasta 30 grados para que siempre están preparadas.
También admiten planchado a un máximo de 110 grados.
Precio
Con estas cortinas no volverás a preocuparte por dormir bien, y además tienen un muy buen precio ya que solo cuesta 13,95 euros.
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