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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las cortinas que bloquean la luz y el ruido para que tengas un sueño reparador

Una oferta que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las cortinas que bloquean la luz y el ruido para que tengas un sueño reparador

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las cortinas que bloquean la luz y el ruido para que tengas un sueño reparador / Action

Benito Domínguez

Cuando nos vamos a dormir siempre queremos tener un sueño reparador, pero no siempre es posible. Pues en Action nos ofrecen una ayuda más en este objetivo, unas cortinas que bloquean la luz y el ruido. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellas.

Se trata de unas cortinas opacas que están hechas 100 por 100 de poliéster y tienen ocho anillas y cinta térmica; y miden 140 x 260 centímetros.

Cortinas.

Cortinas. / Action

Las cortinas están disponibles en dos colores, beige y gris, y se pueden lavar a máquina hasta 30 grados para que siempre están preparadas.

También admiten planchado a un máximo de 110 grados.

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Precio

Con estas cortinas no volverás a preocuparte por dormir bien, y además tienen un muy buen precio ya que solo cuesta 13,95 euros.

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