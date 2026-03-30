Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de paños de cocina más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 4,99 euros

Una oferta que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de paños de cocina más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 4,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de paños de cocina más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 4,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Siempre es bueno renovar los paños de cocina y por eso no te puedes perder la oferta de Lidl que vende el set de paños de cocina más barato del mercado. Está disponible en dos colores por solo 4,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un set de paños de cocina compuesto por cinco unidades. Son de puro algodón y fáciles de cuidar, además de especialmente absorbentes y resistentes.

Paños de cocina.

Paños de cocina. / Lidl

En total, son 3 paños de cocina y 2 toallas de cocina de rizo, además, es lavable a máquina hasta 60 grados.

Noticias relacionadas y más

Colores

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set de pagos de cocina, que está disponible en colores gris y rojo tiene un precio de 4,99 euros en Lidl.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  3. Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
  4. Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
  5. Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
  6. Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
  7. Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
  8. Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa

Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro del hogar en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro del hogar en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

La huelga de estibadores de Avilés se deja ver en el mar: siete barcos apostados en la entrada de la ría y otros cuatro esperando en los muelles

La huelga de estibadores de Avilés se deja ver en el mar: siete barcos apostados en la entrada de la ría y otros cuatro esperando en los muelles

El PSOE solicita incluir un carril bici en el proyecto de la acera que unirá Buenavista con La Pixarra

El PSOE solicita incluir un carril bici en el proyecto de la acera que unirá Buenavista con La Pixarra

El PSOE de Castrillón critica que "se vuelven a presentar inversiones sabiendo que son imposibles de ejecutar en plazo"

El PSOE de Castrillón critica que "se vuelven a presentar inversiones sabiendo que son imposibles de ejecutar en plazo"

Adiós a la baliza v-16: esta es la fecha en la que tendrás que comprar una nueva

Adiós a la baliza v-16: esta es la fecha en la que tendrás que comprar una nueva

La profesora Laura Fernández Valdés, distinguida con el premio "Ponteína del año 2025"

La profesora Laura Fernández Valdés, distinguida con el premio "Ponteína del año 2025"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el robot de cocina más potente del mercado: intuitivo y de diseño compacto

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el robot de cocina más potente del mercado: intuitivo y de diseño compacto

Más problemas en el Sporting: Manu Rodríguez, con molestias en la rodilla, pendiente de pruebas médicas

Más problemas en el Sporting: Manu Rodríguez, con molestias en la rodilla, pendiente de pruebas médicas
Tracking Pixel Contents