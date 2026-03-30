Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el rizador de pelo más barato del mercado: disponible por solo 24,99 euros

Si quieres ahorrarte en peluquería, no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden el rizador de pelo más barato del mercado. Está disponible por solo 24,99 euros, a la mitad de su precio original. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del rizador de pelo Remington CI8507 Shine Therapy, que permite crear fácilmente rizos en espiral brillantes, más grandes o más pequeños.

Rizador de pelo. / Lidl

El revestimiento de cerámica de alta calidad, enriquecido con aceite de argán marroquí, no solo garantiza unos rizos preciosos.

Además, su superficie extralisa permite un peinado fácil y sin tirones, incluso en cabellos finos.

Los 8 ajustes de temperatura de 150-210 °C, un rápido tiempo de calentamiento de 30 segundos y un indicador LED de disponibilidad permiten un peinado cómodo con resultados deslumbrantes.

El apagado automático de seguridad después de 60 minutos, así como el guante térmico y la bolsa de almacenamiento resistente al calor incluidos, garantizan además seguridad y comodidad, completando el set.

Rebaja

Este rizador de pelo que venden en Lidl tenía un precio de 53,99 euros, pero ahora tiene una rebaja del 53 por ciento, con lo que se queda en solo 24,99 euros.