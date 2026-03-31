Alerta sanitaria: retiran unos artículos infantiles de Action por la presencia de amianto
La empresa pide a los clientes que deje de utilizarlos y los devuelva a la tienda más cercana
La cadena de tiendas Action ha tenido que retirar unos artículos infantiles que vendían ante la presencia de amianto. De este modo, la empresa pide a sus clientes que deje de utilizarlos y los devuelva a la tienda más cercana.
Los productos retirados son las figuras elásticas Stretch Squad Stretching, tanto en el modelo individual como en el pack de cuatro unidades. Tal y como explica Action en su página web, el pack de cuatro unidades se retira del mercado "porque se ha detectado que el relleno de algunas figuras contiene trazas de amianto". El problema, como señalan, es que "si el producto se daña y el relleno se libera, puede suponer un riesgo para la salud".
También retiran las figuras individuales "ya que pueden contener amianto". En este caso, señalan que el artículo "está siendo evaluado actualmente". Action insta a sus clientes que "si tiene alguno de los artículos mencionados anteriormente, le rogamos que deje de utilizarlo. Le pedimos que devuelva el artículo a su tienda Action más cercana". Señalan también que estos artículos se vendieron entre el 22 de abril de 2024 y el 13 de febrero de 2026.
Reembolso
Los clientes que entreguen sus productos recibirán un reembolso íntegro del precio de compra y no es necesario presentar el tique para realizar la devolución.
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