Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la tarjeta inteligente con la que nunca más perderás tu cartera o maleta: disponible en varios colores por solo 6,95 euros
Un producto muy novedoso y útil
Si no quieres perder tu cartera o tu maleta cuando viajas, no puedes perderte esta oferta de Action, que venden una tarjeta inteligente que te permitirá encontrar todo lo que hayas perdido. Además, está disponible en varios colores y solo cuesta 6,95 euros.
Encuentra tus cosas en un abrir y cerrar de ojos con este rastreador inteligente.
Con la tarjeta Fresh 'n Rebel Smart Finder, puedes ver inmediatamente dónde se encuentra tu artículo a través de la aplicación "Encuéntrame" o "Buscar" en tu smartphone, ya sea Apple o Android.
Guárdala en tu cartera para saber siempre dónde está o métela en tu maleta para poder seguir tu equipaje.
Gracias a su formato de tarjeta plana, cabe prácticamente en cualquier lugar y es fácil de llevar.
Además, la batería recargable evita las molestias de las pilas sueltas y dura unos 10 meses.
Colores
La tarjeta inteligente está disponible en colores azul, gris, verde y púrpura; y solo te costará 6,95 euros.
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