Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la radio de emergencia 4 en 1 con la que estarás preparado ante cualquier apagón: lleva linterna, panel solar y cargador de móvil
Algo indispensable en cualquier hogar
Si quieres estar preparado ante cualquier apagón deberías de tener la radio de emergencia 4 en 1 que venden en Action. Y es que además de radio, también lleva linterna, panel solar y cargador de móvil. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Y es que esta radio de emergencia 4 en 1 es tu salvadora en caso de emergencia.
Escucha la radio, carga el teléfono y utiliza la linterna para iluminar.
Gracias al panel solar y al dinamo manual, siempre tendrás electricidad, incluso sin enchufe.
Sin duda es la herramienta perfecta para acampadas, aventuras al aire libre o emergencias.
Además, con la función SOS estarás especialmente preparado. Esta radio es compacta, práctica y multifuncional.
Indispensable
Además, tiene un precio más que ajustado, siendo algo indispensable en cualquier hogar, solo te costará 9,95 euros.
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