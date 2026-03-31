Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pared de imitación de césped que da intimidad a terraza o jardín: baja su precio y se monta sin herramientas
Este accesorio crea un fondo de vegetación permanente detrás de un rincón de descanso o una zona de juegos
En muchas urbanizaciones o edificios de reciente construcción, las separaciones entre balcones se limitan a una valla de malla o a una barandilla baja. Se ve pasar a los vecinos, y ellos distinguen tu tumbona o la zona de juegos de los niños. Esta falta de intimidad suele arruinar el placer de disfrutar de tu espacio exterior.
Este panel de ocultación tiene como objetivo principal restablecer la intimidad visual. De este modo, crea un fondo de vegetación continuo, incluso allí donde sería imposible plantar un seto real. A partir de ahora, este panel que imita un seto está dirigido tanto a personas que huyen de vecinos demasiado curiosos como a familias que desean sentirse como en casa.
El producto responde a una necesidad concreta expresada por muchos hogares urbanos. De hecho, recuperar un poco de intimidad en la terraza o el balcón ya no cuesta una fortuna gracias a esta práctica solución que ofrece Lidl. El Livarno Home Garden Screening es un seto artificial de 3 metros de largo por 1 metro de alto. Fabricado en plástico resistente, se fija a una valla ya existente, a las barandillas de un balcón o a una pérgola gracias a una malla situada en la parte trasera. Por lo tanto, no es necesario taladrar.
El rollo se entrega con 20 abrazaderas, lo que permite una instalación rápida. Incluso un principiante puede instalarlo en menos de media hora. Además, este seto artificial es resistente a la intemperie y a los rayos UV, lo que significa que no requiere poda ni riego.
En un balcón pequeño, este biombo puede cubrir por completo la barandilla. De este modo, transforma una barandilla metálica en un muro de hojas, mucho más acogedor. En un jardín, revestir un panel de valla cambia la percepción del espacio y aporta un toque vegetal inmediato.
Este accesorio crea un fondo de vegetación permanente detrás de un rincón de descanso o una zona de juegos. La pantalla se fija sobre la estructura existente y se puede desmontar en caso de mudanza. Por este motivo, es ideal para inquilinos que no pueden realizar obras importantes.
El resultado se considera realista, con hojas verdes densas muy parecidas al follaje natural. Además, este seto artificial ofrece una alternativa mucho más económica que un diseño paisajístico a medida. Permite vegetalizar al instante su espacio exterior sin las limitaciones del mantenimiento.
Incluso en espacios reducidos, este panel aporta una separación visual eficaz. Sin embargo, sigue siendo ligero y fácil de manejar, lo que simplifica enormemente su instalación. En cuanto al presupuesto, el precio sigue siendo muy asequible. Por poco más de veinte euros, obtienes una solución práctica y duradera que transforma al instante tu espacio exterior. Este precio posiciona al producto como una opción económica frente a las soluciones de decoración tradicionales.
El producto está disponible en las tiendas Lidl y online. La mampara de privacidad Livarno Home Garden Screening responde a una necesidad real de muchos hogares urbanos. A partir de ahora, acondicionar el balcón para ganar en intimidad no requiere ni un gran presupuesto ni conocimientos técnicos especiales.
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