Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas que puedes encontrar: disponibles en cuatro colores por 3,49 euros
Una oferta inigualable
Si estás pensando en cambiar tus toallas no puedes perderte la oferta de Lidl que tiene las toallas más baratas que puedes encontrar. Están disponibles en cuatro colores por 3,49 euros.
Se trata de unas toallas de baño de 70 x 140 centímetros con el que Lidl asegura que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África" por que están hechas de algodón puro.
Además, estas toallas son de secado rápido y ligero; además de fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.
Precio
Estas toallas tenían un precio de 3,99 euros, pero ahora tienen una rebaja del 12 por ciento, con lo que se quedan en 3,49 euros.
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