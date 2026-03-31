Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la jarra Brita que filtra el agua y tiene un descuento del 23 por ciento: reduce la cal y las sustancias que alteran su sabor
Una oferta irrepetible
Si eres de las personas a las que le desagrada un poco el sabor del agua del grifo, no puedes perderte esta oferta que tiene Lidl, la jarra Brita que filtra el agua y que tiene un descuento del 23 por ciento. Esta jarra reduce la cal y las sustancias que alteran el sabor del agua.
Se trata de una jarra de 2,4 litros con la que podrás hacer hasta 150 litros de agua fresca filtrada, unas 4 semanas con un solo cartucho.
Además, tiene la innovadora filtración MAXTRA PRO de 4 etapas con carbón activado natural y perlas de intercambio iónico: agua pura y fresca para un sabor más intenso en café y té, y una protección fiable contra la cal.
Esta jarra de Brita reduce la cal, las sustancias que alteran el sabor como el cloro, el plomo y el cobre, y los rastros de ciertos herbicidas, pesticidas y medicamentos, si están presentes en el agua del grifo.
Descuento
La jarra tenía un precio de 16,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros.
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