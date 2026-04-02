Este sábado se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato: por menos de 10 euros

Se acerca el verano y seguro que nos hace falta un ventilador de mesa como el que venden en Action, que es el más barato porque cuesta menos de 10 euros. Este sábado se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con uno de ellos.

Disfruta de una brisa fresca mientras trabajas con este ventilador de escritorio compacto. Con 3 velocidades ajustables y una función de oscilación automática de 110 grados, garantiza una circulación óptima del aire.

Ventilador. / Action

La pantalla digital facilita el manejo y le da un aspecto moderno. Además, incluye función de temporizador para mayor comodidad.

Funciona a través de una conexión USB-C, por lo que es ideal para usar en la oficina o en casa. ¡Perfecto para los días calurosos!

Un chollo

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este ventilador de mesa tan solo te costará 9,99 euros en Action, todo un chollo.