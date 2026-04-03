Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el pack de calcetines más barato del mercado: cuatro pares por solo 1,99 euros
Un producto que está en promoción
Siempre es buen momento para comprar calcetines, más cuando en Action tienes el pack más barato del mercado. Y es que tienes cuatro pares por solo 1,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellos.
Se trata de un pack de cómodos calcetines bajos que son invisibles con zapatillas deportivas, zapatos de tacón o bailarinas.
Son de un tejido supersuave y transpirable, y ofrecen un agarre de silicona antideslizante.
Tienes calcetines en colores blanco y negro, así como puedes elegir lo que más se adapte a ti.
Descuento
Estos calcetines tenían un precio de 2,89 euros, pero están en promoción semanal de Action y tienen un descuento del 31 por ciento, con lo que se queda 1,99 euros.
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