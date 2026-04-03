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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el pack de calcetines más barato del mercado: cuatro pares por solo 1,99 euros

Un producto que está en promoción

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el pack de calcetines más barato del mercado: cuatro pares por solo 1,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el pack de calcetines más barato del mercado: cuatro pares por solo 1,99 euros / Action

Benito Domínguez

Siempre es buen momento para comprar calcetines, más cuando en Action tienes el pack más barato del mercado. Y es que tienes cuatro pares por solo 1,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellos.

Se trata de un pack de cómodos calcetines bajos que son invisibles con zapatillas deportivas, zapatos de tacón o bailarinas.

Calcetines.

Calcetines. / Action

Son de un tejido supersuave y transpirable, y ofrecen un agarre de silicona antideslizante.

Tienes calcetines en colores blanco y negro, así como puedes elegir lo que más se adapte a ti.

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Descuento

Estos calcetines tenían un precio de 2,89 euros, pero están en promoción semanal de Action y tienen un descuento del 31 por ciento, con lo que se queda 1,99 euros.

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