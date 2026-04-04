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Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales 2 en 1 más barato del mercado: disponible por solo 8,42 euros

Una oferta irresistible

Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales 2 en 1 más barato del mercado: disponible por solo 8,42 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales 2 en 1 más barato del mercado: disponible por solo 8,42 euros / Action

Benito Domínguez

Si quieres dejar tus cristales como nuevos no puedes perderte esta oferta de Action que vende el limpiacristales 2 en 1 más batato del mercado, ya que está disponible por solo 8,42 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata de un limpiacristales innovador de Leifheit con el que tendrás las ventanas limpias en un momento sin dejar rayas.

Limpiacristales.

Limpiacristales. / Action

Además, podrás enjabonar y secar las ventanas a la vez; y cuenta con un mango telescópico ajustable.

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Promoción semanal

Este limpiacristales tenía un precio de 9,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action, tiene un 15 por ciento de descuento, y se queda en solo 8,42 euros.

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