Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la chaqueta impermeable que podrás guardar en cualquier sitio y que es la más barata del mercado: disponible en dos modelos por solo 13.95 euros
Una oferta que no podrás dejar escapar
Empieza el buen tiempo, pero no podemos dejar nada al azar y por si llueve, necesitamos una buena chaqueta impermeable. Pues en Action tienen una que se puede guardar en cualquier sitio y que es la más barata del mercado. Está disponible en dos modelos por solo 13,95 euros.
Con esta chaqueta impermeable que puede ser de neón o reflectante prepárate para salir a donde quieras. Es impermeable o repelente al agua, cortavientos y con costuras selladas para una mayor protección.
Y es que es ideal para montar en bicicleta, hacer senderismo o asistir a festivales. Además, gracias a su bolsa de almacenamiento compacta, puedes llevarla fácilmente contigo y guardarla rápidamente cuando se seque.
Elige tu estilo favorito y mantén la comodidad y la visibilidad en cualquier condición meteorológica.
Tallas
Esta chaqueta impermeable, que está disponible en tallas de la S a la XL tiene un precio en Action de 13,95 euros.
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