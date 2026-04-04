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Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la chaqueta impermeable que podrás guardar en cualquier sitio y que es la más barata del mercado: disponible en dos modelos por solo 13.95 euros

Una oferta que no podrás dejar escapar

Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la chaqueta impermeable que podrás guardar en cualquier sitio y que es la más barata del mercado: disponible en dos modelos por solo 13.95 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la chaqueta impermeable que podrás guardar en cualquier sitio y que es la más barata del mercado: disponible en dos modelos por solo 13.95 euros / Action

Benito Domínguez

Empieza el buen tiempo, pero no podemos dejar nada al azar y por si llueve, necesitamos una buena chaqueta impermeable. Pues en Action tienen una que se puede guardar en cualquier sitio y que es la más barata del mercado. Está disponible en dos modelos por solo 13,95 euros.

Con esta chaqueta impermeable que puede ser de neón o reflectante prepárate para salir a donde quieras. Es impermeable o repelente al agua, cortavientos y con costuras selladas para una mayor protección.

Chaqueta impermeable.

Chaqueta impermeable. / Action

Y es que es ideal para montar en bicicleta, hacer senderismo o asistir a festivales. Además, gracias a su bolsa de almacenamiento compacta, puedes llevarla fácilmente contigo y guardarla rápidamente cuando se seque.

Elige tu estilo favorito y mantén la comodidad y la visibilidad en cualquier condición meteorológica.

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Tallas

Esta chaqueta impermeable, que está disponible en tallas de la S a la XL tiene un precio en Action de 13,95 euros.

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