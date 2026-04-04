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Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de cacerolas que también puedes meter en el horno y que es el más barato del mercado: disponibles por 47,99 euros

Sin duda algo indispensable en la cocina

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de cacerolas que también puedes meter en el horno y que son las más baratas del mercado: disponibles por 47,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de cacerolas que también puedes meter en el horno y que son las más baratas del mercado: disponibles por 47,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si no tienes mucho espacio en la cocina, y si lo tienes, también, no puedes pasar de largo esta oferta que tienen en Lidl, el juego de cacerolas que puedes meter incluso en el horno y que es el más barato del mercado, está disponible por 47,99 euros.

Se trata del versátil juego de cacerolas Ingenio Essential de Tefal con mango extraíble es perfecto para una gran variedad de platos y que no pone límites a su creatividad.

Juego de cacerolas.

Juego de cacerolas. / Lidl

Con solo un clic, puede retirar fácilmente los platos de la cocina y meterlos en el horno o llevarlos a la mesa.

Además, el juego Ingenio convence por su diseño especialmente compacto, que permite apilar las cacerolas sin esfuerzo.

Este juego también está equipado con un revestimiento antiadherente de titanio para evitar que se pegue y facilitar la limpieza.

El práctico indicador de temperatura Thermo-Signal® se vuelve de color rojo oscuro uniforme una vez que la olla se ha precalentado de forma óptima; ¡así, cocinar platos deliciosos en casa se convierte en un juego de niños!

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Descuento

Son tres cacerolas de 16, 18 y 20 centímetros de diámetro, junto con el mango extraíble, que tenían un precio de 69,99 euros, pero que ahora tienen un 31 por ciento de descuento en Lidl y se quedan en 47,99 euros.

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