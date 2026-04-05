Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el LED para el interior del coche que solo te costará 7,95 euros

Si quieres darle un toque distinto a tu coche no puedes perderte esta oferta de Action que vende el LED para el interior del coche que solo te costará 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Porque con este LED tu coche será aún más llamativo. Es una tira led de 2 metros para salpicadero.

Tiras led. / Action

Elige entre varios colores y efectos de luz con el mando a distancia.

La tira es fácil de cortar a medida y se adapta perfectamente a tu interior.

Es ideal para un toque personal y un ambiente fresco durante el viaje.

Descuento

Este LED para el coche tenía un precio de 9,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros.