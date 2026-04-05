Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el pack de 18 pilas más barato del mercado: tan solo 3,99 euros

Las pilas siempre son necesarias en casa por eso no te puedes perder esta oferta de Action que venden el pack de 18 pilas más barato del mercado, solo por 3,99 euros.

Se trata de un pack de 18 pilas alcalinas de la marca Varta en modelo AA.

Pilas. / Action

Un paquete extragrande para que siempre tengas pilas a mano y que ahora está tirad de precio en Action.

Descuento

Este pack de 18 pilas alcalinas tenía un precio de 4,99 euros pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 20 por ciento y se queda en 3,99 euros.