Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros en Semana Santa por ignorar el otro aparato de apenas 50 centímetros que se puede manejar a distancia

La entrada a las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Murcia está registrando complicaciones en la circulación, coincidiendo con la última jornada de la operación retorno de Semana Santa, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

La operación retorno se ha prorrogado hasta las 00.00 horas de este lunes al ser festivo en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y País Vasco.

Por ello, alrededor de las 15.30 horas, se registra circulación lenta en la A-4 a la altura de Bailén (Jaén) en ambos sentidos de circulación y en la AP-7 en Tarragona. También se han registrado siniestros en la A-3 a la altura de Requena en dirección a Valencia, y en la A-6 en Rueda (Valladolid) sentido Madrid.

La DGT estima que durante esta Semana Santa se producirán alrededor de 17 millones de desplazamientos, unos 300.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Solo durante la primera fase se estimaban 4,3 millones de desplazamientos.

La DGT ha extremado la vigilancia durante esta campaña para impedir imprudencias al volante, para ello ha contado con 33 nuevos radares de tramo y fijos distribuidos por varias comunidades autónomas. Así como 7.000 efectivos y más de 8.500 recursos técnicos, que incluyen 5.700 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; 657 operadores en los ocho centros de gestión de tráfico; 9 helicópteros y 39 drones; personal encargado del mantenimiento de equipos e instalación de medidas, tales como cámaras de TV, equipos de tiempo de recorrido, estaciones meteorológicas, lectores de matrículas, paneles y señales luminosas, balizamientos mediante señales y conos, vallas de contención, globos luminosos o carros de señalización.

Otro de los dispositivos que ha uilizado la DGT son los llamados 'rádares invisibles' o veloláser, unos aparatos de unos 50 centímetros de alto que se coloca en los guardarraíles de las carreteras, lo que los hacen prácticamente indetectables e incluyen las últimas novedades en conexión WiFi, por lo que se pueden controlar a distancia. Son capaces de detectar infracciones y excesos de velocidad independientemente del sentido de la marcha. Es un aparato que puede instalarse en cualquiera de los vehículos policiales, en un trípode o acoplados de forma magnética y ocultos en los guardarraíles. Utilizan tecnología láser, son inalámbricos y de pequeño tamaño. Es uno de los más complicados de detectar y actúan tanto de noche como de día en ambos sentidos a la vez.