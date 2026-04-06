Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
Se trata de una estructura metálica cubierta con un cojín mullido que está causando sensación
Con la llegada de la primavera y los días de calor apetece salir a la terraza o el jardín. En Action saben que sus clientes están preparando la ansiada salida al aire libro para comer, tomar el sol o leer. Es por eso que la sección de jardín se ha extendido por varios pasillos de la cadena y algunos productos están causando sensación. Es el caso de la silla de exterior con un cojín mullido que se ha convertido en viral en redes sociales.
Esta silla de jardín tiene una estructura metálica, robusta, y un cojín en tono hueso muy mullido. Los clientes destacan por encima de todo la comodidad de esta silla, tanto para leer como para tomar el sol. Otro de sus puntos fuertes es el precio: 39.95 euros.
"Gracias a su mullido cojín, podrás sentarte cómodamente y relajarte durante horas en el jardín o en el balcón. La estructura resistente garantiza la estabilidad, mientras que el diseño moderno encaja perfectamente en cualquier espacio exterior", explican desde la web de Action.
"Está genial", comentan algunas usuarias en redes sociales. El modelo concreto se llama "Silla lounge con cojín" y soporta un peso máximo de 110 kilos.
Action es una cadena internacional de tiendas de descuento de productos no alimentarios, originaria de los Países Bajos y con rápido crecimiento en Europa. Se caracteriza por ofrecer una amplia gama de artículos (hogar, decoración, juguetes, limpieza) a precios muy bajos, enfocándose en la buena relación calidad-precio.
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