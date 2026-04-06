Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mano más barato: por solo 3,99 euros
Una oferta irrepetible
Se acerca el verano y con él el calor, por eso no puedes perderte esta oferta de Action que vende el ventilador de mano más barato, por solo 3,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Y es que con este práctico ventilador portátil mantente fresco dondequiera que estés.
Gracias a su diseño compacto, puedes llevarlo fácilmente en el bolso o la mochila e incluso colgarlo de tu tienda de campaña, parasol o bolsa con el resistente gancho.
Puedes elegir entre varios niveles y la función especial de congelación proporciona una refrigeración adicional. La carga es sencilla a través del cable USB-C incluido, por lo que siempre tendrás una brisa fresca.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que solo te costará 3,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar