Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de 48 lápices de colores más barato del mercado: disponible por solo 3,99 euros

Siempre es buen momento para despertar a nuestro artista interior, más con la oferta que tiene Action, el juego de 48 lápices de colores más barato del mercado, está disponible por solo 3,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Y es que deja que tu creatividad brille con este juego de 48 lápices de colores de alta calidad, 12 de los cuales son geniales colores neón.

Lápices de colores. / Action

Este juego es perfecto para dibujar, colorear y hacer caligrafía.

Además, son lápices de lujo y están hechos de madera con certificación FSC: madera sostenible.

Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este juego de lápices de colores tenía un precio de 5,55 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 28 por ciento, con lo que se queda en 3,99 euros, cada lápiz te saldrá a ocho céntimos.