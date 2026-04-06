Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de filtros de agua Brita más barato que puedes encontrar: por solo 11,99 euros

Si tienes una jarra de agua filtrada Brita no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, el juego de filtros más barato que puedes encontrar, disponible por solo 11,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de los cartuchos de filtro de agua Brita MAXTRA PRO All-in-one en pack de 3. De esta forma, disfruta de agua del grifo deliciosa y pura, para bebidas frías, bebidas calientes y para cocinar.

Filtros. / Lidl

Cuenta con una innovadora filtración en 4 etapas con carbón activo natural de cáscaras de coco y perlas intercambiadoras de iones: reduce la cal, el cloro que afecta al sabor y metales como el plomo y el cobre, y filtra impurezas de ciertos herbicidas, pesticidas y medicamentos.

Además, con cada producto Brita, contribuyes activamente a reducir la cantidad de botellas de plástico que acaban en la basura.

Un litro de agua filtrada Brita genera 25 veces menos CO2 que el agua embotellada de plástico de un solo uso.

Pero no solo eso, es que estos cartuchos tienen mayor capacidad de filtrado (en comparación con el modelo anterior Brita MAXTRA+): hasta 150 litros en 4 semanas.

Asimismo, es más sostenible que nunca: fabricado en Europa con un 50 por ciento de materiales de origen biológico (tapa y carcasa) y reciclable a través de Brita.

Estos cartuchos son compatibles con todas las jarras con filtro de agua Brita y Brita Flow: gracias al probado sistema Brita PerfectFit, tu garantía de una filtración fiable y completa.

Por otro lado, tiene un rendimiento de filtración mejorado: el innovador tejido filtrante de alto rendimiento reduce las micropartículas (≥ 30 μm) 4 veces mejor que el cartucho filtrante anterior Brita MAXTRA+, ideal para tuberías más antiguas.

A la mitad de su precio

Pero lo mejor de todo, sin duda, su precio. Este juego de filtros tenía un precio de 24,45 euros y ahora tiene en Lidl un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros.