Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tumbona de terraza que vuelve a las tiendas: la más barata por 32 euros

En su catálogo, Lidl no duda en poner a la venta artículos cada cual más útil para la vida cotidiana. Y ahora, con la primavera ya instalada y las temperaturas en aumento, la empresa ha decidido ofrecer un clásico de los años 80.

Se trata de un producto que evocará recuerdos de aquella época. Es la tumbona plegable con cojín verde de la marca Livarno Home. Esta pieza es mucho más que un mueble de jardín. De hecho, es un auténtico símbolo de estilo y comodidad. Dotada de un respaldo regulable en 5 posiciones, esta tumbona te permite encontrar la posición ideal para disfrutar del sol. O simplemente para relajarte leyendo tu libro favorito. Además, su almohada acolchada de gran resistencia, con una funda de algodón puro, garantiza un descanso óptimo en todo momento.

Pero lo que realmente distingue a esta tumbona puesta a la venta por Lidl es su diseño duradero y funcional. Una cosa es segura: te acompañará durante toda la primavera y el verano. Fabricada con un robusto armazón de acero con recubrimiento en polvo y protección adicional contra la torsión, esta tumbona ofrece una estabilidad excepcional. Además, cuenta con una larga vida útil.

Los resistentes muelles que rodean toda la carcasa proporcionan un soporte adicional. Por su parte, los protectores de las patas evitan que se rayen los suelos. Esto supone una gran ventaja si desea colocar esta tumbona en su balcón o terraza.

La versatilidad es otra de las características excepcionales de esta tumbona que comercializa Lidl. De hecho, hay que destacar que se despliega fácilmente para que puedas disfrutar de momentos de relax en cualquier lugar.

Se pliega rápidamente para ahorrar espacio cuando decidas no utilizarla. Con una carga máxima de 110 kg y unas dimensiones de 188 x 69 x 30 cm (ancho x profundidad x altura), esta tumbona es ideal para toda la familia. Si buscas añadir un toque de nostalgia y elegancia a tu espacio exterior, no busques más. La tumbona plegable con cojín verde de la marca Livarno Home es la elección perfecta. Para gran alegría de los consumidores, la empresa alemana ha decidido aplicar un descuento muy interesante a este artículo. Anteriormente, la tumbona estaba disponible por 54,99 euros.

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Pero Lidl ha aplicado un descuento del 40 por ciento a este producto. Ahora cuesta 32,99 euros. Una cosa es segura: se trata de una ganga que sin duda te seducirá.