Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la revolucionaria planchadora de camisas con la que solo tendrás que apretar un botón: por solo 34,99 euros

Planchar camisas es un engorro, menos mal que Lidl vende un revolucionario planchador de camisas con el que solo tendrás que apretar un botón y dirás adiós a la plancha tradicional. Y por solo 34,99 euros.

Se trata del planchador de camisas Cleanmaxx de 1.000 vatios, que compacta alisa y seca prendas como camisas o camisetas en muy poco tiempo, ¡y de forma totalmente automática! Este planchado automático y muy compacto apuesta por la eficiencia con una potencia de 1.000 vatios. La inteligente tecnología de aire caliente proporciona resultados perfectos en aproximadamente 15 minutos, ya sean camisas, blusas, camisetas o jerséis.

Planchador de camisas. / Lidl

Simplemente abre el aparato, coloca la camisa o la prenda centrifugada sobre el cuerpo de globo y póngale peso con los clips de peso en el dobladillo a intervalos uniformes. Ya puedes colgar la plancha en la puerta, encenderla y activar el temporizador. Así, por ejemplo, una camiseta se seca de forma mucho más suave que en una secadora y se alisa perfectamente en muy poco tiempo.

La plancha compacta para camisas sustituye a las planchas, planchas de vapor, etc., y crea más orden en el hogar. Además, gracias a su pequeño tamaño y a su práctica bolsa de almacenamiento, puede guardarse fácilmente, ¡ideal para hogares pequeños y para llevarla de viaje! Olvídate del planchado tedioso y lento.

Esta plancha de camisas tiene 5 clips de peso para una ropa aún más lisa y una extensión de cremallera para casi todas las tallas (S-XXL). Es para tejidos aptos para secadora como vaqueros, lino, algodón, poliéster, etc. Eso sí, no se pueden poner tejidos delicados como lana, etc., que puedan encogerse o dañarse por el calor.

Descuento

Este revolucionario invento tenía un precio de 79,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 56 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 34,99 euros.