Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la revolucionaria planchadora de camisas con la que solo tendrás que apretar un botón: por solo 34,99 euros
Con este pequeño electrodoméstico dirás adiós a la plancha tradicional
Planchar camisas es un engorro, menos mal que Lidl vende un revolucionario planchador de camisas con el que solo tendrás que apretar un botón y dirás adiós a la plancha tradicional. Y por solo 34,99 euros.
Se trata del planchador de camisas Cleanmaxx de 1.000 vatios, que compacta alisa y seca prendas como camisas o camisetas en muy poco tiempo, ¡y de forma totalmente automática! Este planchado automático y muy compacto apuesta por la eficiencia con una potencia de 1.000 vatios. La inteligente tecnología de aire caliente proporciona resultados perfectos en aproximadamente 15 minutos, ya sean camisas, blusas, camisetas o jerséis.
Simplemente abre el aparato, coloca la camisa o la prenda centrifugada sobre el cuerpo de globo y póngale peso con los clips de peso en el dobladillo a intervalos uniformes. Ya puedes colgar la plancha en la puerta, encenderla y activar el temporizador. Así, por ejemplo, una camiseta se seca de forma mucho más suave que en una secadora y se alisa perfectamente en muy poco tiempo.
La plancha compacta para camisas sustituye a las planchas, planchas de vapor, etc., y crea más orden en el hogar. Además, gracias a su pequeño tamaño y a su práctica bolsa de almacenamiento, puede guardarse fácilmente, ¡ideal para hogares pequeños y para llevarla de viaje! Olvídate del planchado tedioso y lento.
Esta plancha de camisas tiene 5 clips de peso para una ropa aún más lisa y una extensión de cremallera para casi todas las tallas (S-XXL). Es para tejidos aptos para secadora como vaqueros, lino, algodón, poliéster, etc. Eso sí, no se pueden poner tejidos delicados como lana, etc., que puedan encogerse o dañarse por el calor.
Descuento
Este revolucionario invento tenía un precio de 79,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 56 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 34,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar