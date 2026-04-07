Acaba de llegar a Lidl la batidora de vaso de la marca más vendida de Europa y ya quedan "muy pocas unidades"
Tiene una capacidad de 1,75 litros y una potencia de 600 W
Acaba de llegar al Lidl y la cadena de supermercados ya avisa de que quedan "pocas unidades", debido a su alta demanda. De hecho, ya no está disponible en color beis. Se trata de la batidora de vaso de 1,75 litros de capacidad y 600 W de potencia de la marca más vendida de Europa. Es decir, de Silvercrest.
Según describe Lidl, es perfecta para hacer todo tipo de batidos, smoothies y hielo picado. Su motor tiene una potencia de 600 W. Viene con vaso mezclador de vidrio robusto y de alta calidad con 1,75 litros de capacidad útil y práctica escala de medición. Tiene tapa con abertura de llenado y tapón dosificador.
La batidora viene provista de una cuchilla especial endurecida de 4 hojas de acero inoxidable de alta calidad para triturar enérgicamente hielo, fruta y verdura. Tiene cinco niveles de velocidad para una mezcla flexible y función Pulse. La longitud del cable es de 100 centímetros.
Con diez recetas
Por si fuera poco, incluye diez sugerencias de recetas: batido de plátano, batido de vainilla, batido de capuchino, mezcla tropical, batido de turrón de frutos secos, batido de zanahoria, mezcla de grosellas, batido hawaiano, mezcla afrutada de piña y fresa y sopa fría andaluza (gazpacho)
El vaso mezclador, la cuchilla, la tapa y el tapón dosificador son aptos para el lavavajillas.
El electrodoméstico llegó a tiendas de toda España este lunes y, según avisa Lidl a través de su página web, hay que darse mucha prisa para conseguir sus últimas unidades. Están volando. Su precio es de 24,99 euros. Está disponible en amarillo y negro.
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