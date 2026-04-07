Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales más barato del mercado: disponible por solo 2,49 euros

Si quieres tener las ventanas impolutas no puedes perderte esta oferta de Action que vende el limpiacristales más barato del mercado, disponible por solo 2,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Limpia las ventanas en un abrir y cerrar de ojos con el limpiacristales Spargo. Llena la botella con agua o detergente, pulveriza y limpia al instante sin dejar marcas.

Limpiacristales. / Action

Es ideal para ventanas, espejos y superficies de cristal. Perfecto para una limpieza rápida y sin complicaciones.

Y es que con esta herramienta 2 en 1 ahorrarás tiempo y disfrutarás de un resultado brillante.

Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que costaba 2,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 2,49 euros.