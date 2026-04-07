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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el potente moldeador de pelo 5 en 1 que es el más barato del mercado: por solo 19,95 euros

Una oferta irrepetible

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el moldeador de pelo 5 en 1 que es el más barato del mercado: por solo 19,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el moldeador de pelo 5 en 1 que es el más barato del mercado: por solo 19,95 euros / Action

Benito Domínguez

Si quieres ahorrar mucho dinero en peluquería no puedes perderte esta oferta de Action que tiene el potente moldeador de pelo 5 en 1 que es el más barato del mercado. Tan solo te costará 19,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Y es que el moldeador de pelo ELLE 5 en 1 ofrece varios accesorios para diferentes estilos de cabello en un estuche de lujo.

Moldeador.

Moldeador. / Action

Los accesorios rizadores de aire funcionan con una técnica inteligente que utiliza el flujo de aire para que el cabello se enrolle por sí solo. Esto elimina la necesidad de utilizar rizadores calientes, al tiempo que crea fácilmente bonitos rizos.

También tienes un cabezal de secado para un secado rápido, un cepillo de peinado para alisar el pelo y un cepillo de volumen para ese peinado perfecto.

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Promoción semanal

Y esta maravilla tenía un precio de 22,95 euros, pero ahora está la promoción semanal de Action con lo que tiene un descuento del 13 por ciento y se queda en solo 19,95 euros.

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