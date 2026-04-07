Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de terraza o balcón que se engancha a la barandilla y deja espacio libre en el suelo o pared: por solo 14,99 euros
Lo mejor de esta mesa de Lidl es que su altura se puede ajustar en tres niveles por lo que tú decides cómo adaptarla a tus necesidades y preferencias
Vuelven los días soleados, así que ya es hora de pasar por Lidl para comprar todo lo necesario para tu jardín. Por eso, allí podrás encontrar auténticas joyas que te permitirán disfrutar del aumento de las temperaturas en este mes de abril. Y es que la marca alemana no se queda ahí y piensa en todas aquellas personas que no tienen la suerte de disponer de un jardín. Por eso, la firma presenta una solución para los balcones que permite disfrutar del buen tiempo como es debido. Se trata de una innovadora mesa colgante de la marca Livarno Home. No hay duda de que promete ser el éxito de ventas de la temporada ya que esta mesa colgante es muy práctica. Al colocarla en tu balcón, ofrece múltiples funciones. Puedes usarla para relajarte, poniendo en ella un buen cóctel y algo de comida.
También puedes dejar tus cosas encima: un libro, comida, café. O colgarla como elemento decorativo para poner flores. Lo mejor de esta mesa de Lidl es que su altura se puede ajustar en tres niveles por lo que tú decides cómo adaptarla a tus necesidades y preferencias. Si no la necesitas, puedes plegarla fácilmente para guardarla en un rincón. Este producto no ocupa espacio. Lo tiene todo para gustar, sobre todo si buscas optimizar el espacio de almacenamiento.
Respecto a la fijación a la barandilla del balcón es muy sencilla. No necesitas utilizar ninguna herramienta específica ya que solo basta con instalarla tal y como viene. Te llevará menos de 3 minutos en total. Ten en cuenta que esta mesa de Lidl es muy resistente. Tiene una estructura de acero termolacado. Por lo tanto, ofrece una buena durabilidad y resistirá muy bien las inclemencias del tiempo y la lluvia.
Su capacidad máxima de carga es de 20 kilos lo que la hace perfecta para colocar tus objetos cotidianos. en cuanto al diseño, esta mesa plegable está disponible en dos modelos: antracita y blanco.
Y ahora viene lo mejor, su precio. Esta mesa tiene un estupendo descuento del 25 por ciento. Así que pasa de 19,99 euros a solo 14,99.
Y eso no es todo, ahora que vuelven los días soleados en Lidl podrás encontrar auténticas joyas que te permitirán disfrutar del aumento de las temperaturas en este mes de marzo. Por ejemplo, la marca alemana presenta su sofá esquinero, ideal para recibir a tus invitados como se merece.
Se trata de un sofá de madera de tres plazas. Este modelo es extensible, de formato rectangular y con reposabrazos incluidos. En total, hay 4 opciones de asientos con 4 patas robustas que miden 189 cm de ancho y 74 cm de profundidad. Cuenta con tres cojines desmontables para el asiento y otros tres para el respaldo. Además, el relleno de espuma lo hace aún más cómodo.
Incluso en caso de mal tiempo, puedes dejarlo en el jardín, ya que incluye una funda suave de poliéster gris. Lidl lo tiene a la venta por 299 euros. La cadena de descuento también ofrece mesas de jardín. Así como una tumbona muy cómoda. Ofrece la máxima comodidad y cuenta con un asa para facilitar su transporte. Es perfecta para tomar el sol este verano o para relajarse. Cuesta 124,99 euros.
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