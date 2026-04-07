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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente cortafiambres con el que ahorrarás mucho dinero y que el es más barato: disponible por 33,99 euros

Una oferta difícil de igualar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente cortafiambres con el que ahorrarás mucho dinero y que el es más barato: disponible por 33,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente cortafiambres con el que ahorrarás mucho dinero y que el es más barato: disponible por 33,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si quieres ahorrar dinero en pan, embutidos, queso y verduras, no puedes perderte esta oferta de Lidl que venden un potente cortafiambres que es el más barato que puedes encontrar, ya que solo te costará 33,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del cortafiambres eléctrico de 120 vatios que cuenta con una cuchilla de sierra precisa y extraíble.

Cortafiambres.

Cortafiambres. / Lidl

Además, ofrece un ajuste individual del ancho de corte hasta 23 milímetros y tiene una cuchilla de acero inoxidable.

Tiene una mesa de apoyo inclinada y pies con ventosa para una sujeción segura.

También incluye carro extraíble con protector de pulgar, cubierta de cuchilla extraíble, soporte para alimentos y bandeja de recogida.

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Descuento

Este cortafiambres tiene un precio de 44,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un 24 por ciento de descuento, con lo que se queda en 33,99 euros.

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