Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el puf para terraza más barata del mercado: con respaldo y se adapta a cualquier rincón

En su catálogo, Lidl ha puesto a la venta varios productos perfectos para el jardín, el balcón o la terraza. De hecho, hay un artículo que ha llamado la atención de los consumidores. Se trata de un puf de exterior de Livarno Home. Es un mueble moderno y alegre que permite decorar con desenfado cualquier estancia, tanto en el interior como en el exterior de la casa, y que ofrece un asiento adicional.

Este puf a la venta en Lidl está relleno de bolitas 100 % de poliestireno. Además, cuenta con una funda de poliéster resistente con un revestimiento especial impermeable. Pero eso no es todo. Se trata de un producto para exteriores que cuenta además con un respaldo elevado. De este modo, ofrece un mejor y mayor apoyo lumbar. En uno de sus laterales, el puf también cuenta con un pequeño bolsillo.

Así, podrás guardar en él libros o incluso accesorios. Este puf incluye un sistema de doble cremallera, perfecto para cambiar el relleno si es necesario. Esto facilita la limpieza de la funda. Ten en cuenta también que este puf, a la venta en la cadena Lidl, aportará un toque de color a tu exterior. Y con razón, ya que está disponible en color turquesa. Además, es un producto muy ligero.

De hecho, solo pesa 3,7 kg. Así, podrás colocarlo donde más te apetezca. Con unas dimensiones de 95 cm de ancho, 90 cm de profundidad y 65 cm de altura, este puf se amoldará a tu cuerpo sin ningún problema. No obstante, hay que tener en cuenta que soporta un peso máximo de 110 kg. Si desea adquirirlo, lo encontrará en la página web de Lidl por 64,99 euros.

En su catálogo, la firma alemana también ha puesto a la venta otro producto ideal para disfrutar del sol. Se trata de una tumbona con sombrilla ajustable del modelo Houston. Una vez más, es un artículo que bien podría conquistarte.

Y con razón, ya que esta cómoda tumbona individual cuenta con una estructura moderna y resistente fabricada en aluminio. Por su parte, su revestimiento es de un 70 % de PVC y un 30 % de poliéster. Es resistente a la intemperie, al desgaste y a los rayos del sol. Se trata, por tanto, de una tumbona de Lidl que podrás colocar sin ningún problema en el exterior. Este producto cuenta con tres puntos de apoyo rectangulares que garantizan su estabilidad. Su respaldo es reclinable en cinco posiciones e incluye un parasol ajustable. Es un pequeño detalle ideal que te permite protegerte del sol en cualquiera de sus posiciones.

Esta tumbona cuenta además con un pequeño cojín acolchado para apoyar la cabeza. Esto te permitirá disfrutar de una mayor comodidad. Ten en cuenta también que esta tumbona tiene unas dimensiones ideales.

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Mide 193 cm de ancho, 67 cm de profundidad y 32 cm de altura, y pesa 7,2 kg. Esta tumbona se puede plegar y cuenta con patas antideslizantes. Estas últimas disponen de protectores para evitar dañar el suelo. Disponible en gris, esta tumbona soporta un peso máximo de 110 kg. De la marca Livarno Home, cuesta 49,99 euros.