Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más barato del mercado: por solo 21,99 euros
Una oferta difícil de repetir
Si te gustan los tés y las infusiones no puedes perderte esta oferta de Lidl que tiene el hervidor de agua más barato del mercado, por solo 21,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del hervidor de agua Russell Hobbs "Honeycomb", con filtro de cal extraíble, de diseño elegante y moderno, que te ayuda a crear un nuevo look que te encante sin tener que rediseñar toda la cocina.
Hierve agua de forma cómoda y con estilo: en solo 55 segundos, el hervidor de agua Honeycomb hierve una taza de agua y ahorra hasta un 66 % de energía.
La banda que se ilumina en azul, que combina maravillosamente en color con la superficie texturizada en negro, indica cuándo el agua está lo suficientemente caliente como para preparar la bebida caliente deseada.
Con una capacidad de 1,7 litros, un filtro de cal extraíble y la boquilla de vertido Perfect-Pour para servir sin goteo, el hervidor de agua Honeycomb de 2.400 vatios es el compañero ideal para un desayuno agradable en buena compañía.
Descuento
Este elegante hervidor de agua tenía un precio de 70,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 69 por ciento, con lo que se queda en 21,99 euros.
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