Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente exprimidor que es el más barato del mercado: por solo 13,99 euros
Una oferta que es difícil de superar
Si te gusta desayunar un buen zumo cada mañana no puedes perderte esta oferta de Lidl que vende el potente exprimidor que es el más barato del mercado, por solo 13,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un exprimidor de cítricos Braun CJ3000 de color negro que hace que exprimir naranjas, limones y otros cítricos sea un juego de niños.
Con el control de pulpa ajustable, puedes preparar el zumo exactamente a tu gusto, desde claro hasta con mucha pulpa.
La función de arranque y parada automática garantiza un manejo sin esfuerzo: simplemente presiona la fruta sobre el cono y listo.
Después de su uso, las piezas desmontables se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.
Rebaja
Este exprimidor tenía un precio de 26,90 euros pero ahora en Lidl tiene una rebaja del 47 por ciento, con lo que se queda en 13,99 euros.
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