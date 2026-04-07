Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

El viernes se esperan colas kilométricas en Lidl por la llegada de un difusor que genera niebla fina y fresca mediante ultrasonidos para crear un clima ambiental agradable en casa

El dispositivo aterriza en todas las tiendas con un mega precio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que es tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que es tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros / Lidl

Alejandra Carreño

El viernes, día 10 de abril, se esperan colas kilométricas en el Lidl por la llegada a todos los supermercados de España de un difusor ultrasónico con aromaterapia de la marca Livarno. Además aterriza en las tiendas con un "mega precio": 9,99 euros.

¿En qué consiste? Este difusor es ideal para ambientar la casa y llenarla de un olor fresco y agradable. El dispositivo genera una niebla fina y fresca mediante ultrasonidos, que crea un clima ambiental agradable en el hogar.

Difusor del Lidl

Difusor del Lidl / Lidl

Con seis horas de duración

El difusor tiene una duración aproximada de 6 horas y una capacidad de 300 ml. Es ideal como humidificador para un clima ambiental agradable, opcionalmente también con niebla permanente. Con un diseño elegante y decorativo de madera, tiene también función de cambio de color ambiental (niebla opcional con un color de luz determinado, cambio de color o sin luz)

Noticias relacionadas y más

La adición de aceites aromáticos permite una experiencia olfativa especial y una atmósfera de bienestar. Con práctica función de temporizador (de una, tres y seis horas), desconexión automática de seguridad cuando el depósito de agua está vacío e incluye aceite aromático (aroma de lavanda), adaptador de red y vaso medidor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  2. Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
  3. Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
  5. Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
  6. Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
  7. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio

El hermano de Koldo dice que no fue a Punta Cana a por mordidas, sino a por pitayas

Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una nueva imagen corporativa y el lanzamiento de grandes títulos

Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una nueva imagen corporativa y el lanzamiento de grandes títulos

"Es un honor para mí poder trabajar por mi país", dice a LA NUEVA ESPAÑA el nuevo ministro de Desarrollo Rural de Grecia, Margaritis Schinás, casado con una asturiana

"Es un honor para mí poder trabajar por mi país", dice a LA NUEVA ESPAÑA el nuevo ministro de Desarrollo Rural de Grecia, Margaritis Schinás, casado con una asturiana

Médicos y farmacéuticos de la comarca del Caudal, fieles a los Santos Mártires San Cosme y San Damián

Médicos y farmacéuticos de la comarca del Caudal, fieles a los Santos Mártires San Cosme y San Damián

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio

Los usuarios de la pista finlandesa de Oviedo celebran el anuncio de los aseos automáticos: "Era muy necesario"

Los usuarios de la pista finlandesa de Oviedo celebran el anuncio de los aseos automáticos: "Era muy necesario"

Juan Mata se lesiona de gravedad y deberá pasar por el quirófano: "Un día menos para volver"

Juan Mata se lesiona de gravedad y deberá pasar por el quirófano: "Un día menos para volver"
Tracking Pixel Contents