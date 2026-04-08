Colas kilométricas en Ikea para conseguir la taza de desayuno "top ventas": ahora con un precio más bajo
Comprando un juego de seis, el ahorro es de más de 3 euros
Es la taza de desayuno más vendida de Ikea y, posiblemente, de todo el mercado. Y ahora está rebajada de precio. Es uno de los artículos que el gigante sueco de la decoración ha seleccionado para aplicar descuentos y premiar así la fidelidad de sus clientes.
Se trata de la taza, diseñada por María Vinka, perteneciente a la serie Färgklar, y en la actualidad cuesta 1,49 euros. Su precio original era 1,99. Así que un juego de seis tazas sale hoy por 8,70 euros, lo que pone un ahorro de más de 3 euros (3,24).
Está hecha en gres, es apta tanto para el microondas como el lavavajillas, y se vende en dos colores: brillante beis y mate verde.
Vaso de agua
Ikea también ha rebajado otro de sus "top ventas": el vaso de agua de vidrio incoloro. Ahora vale menos de un euro, 0,99 para ser exactos. Antes su precio era de 1,49 euros. Según explican desde Ikea, "el cuenco cuadrado de la serie IVRIG tiene carácter propio. Es duradero y apto para el lavavajillas, aporta un toque de lujo a las comidas del día a día y también encaja perfectamente en las celebraciones más especiales".
Vajilla completa
Otro chollo esta semana en Ikea es una vajilla de 18 piezas que parece sacada de Zara Home por su diseño. Tiene un precio de 59,99 euros, por lo que tiene una rebaja de 10 euros. "Su bonita superficie vidriada transforma cada comida en una fiesta. Decora tu mesa con sus formas clásicas de líneas puras y su marcado estilo artesanal y atemporal", detallan. La hay en color gris y azul.
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