Lo que debes hacer urgentemente si estás fuera de casa y manchas la ropa de grasa

¿Cuántas veces nos ha pasado? Vamos a comer a un restaurante y... nos cae comida o nos salpicamos de grasa en la camisa, el jersey, el pantalón o la falda. Pues bien, lo peor que podemos hacer en estas situaciones es no hacer nada o pensar que echándole un poquito de agua ya está resuelto. Las manchas de grasa son difíciles de quitar y más cuando más tiempo pasa sin que actuemos.

Por eso, la experta de limpieza Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz en redes sociales, da una pauta básica: si estás fuera de casa, vete corriendo al baño. Allí, "úntate de jabón del que haya en el baño. Cuando lo laves será mucho más fácil que salga", asegura.

Si estamos en casa, la limpieza será más eficaz. Aunque hay varios métodos para eliminar las grasas, La Ordenatriz explica "el más fácil" y aplicable a todo tipo de grasas: desde las de cocina como las industriales. "Incluso grasa de escaleras mecánicas", apunta. El truco consiste en aplicar jabón de mano sobre cada una de las manchas y, a continuación, extender con el dedo. "Cubrimos con bicarbonato, que descompone las moléculas de grasa y dejamos actuar 30 minutos", detalla. Y sin frotar, se introduce a la lavadora. Adiós a las manchas.

"Algunas cuestan más veces que otras, también hay que ver el tipo de tejido, el color, el tiempo de la mancha, si lavado corto o largo, pero como no podemos abarcar todos los factores, este sistema es bastante infalible", afirma.

El jabón más idóneo

"Si me preguntáis por el jabón más idóneo, te voy a decir que transparente o blanco. Hay marcas muy buenas, pero por ejemplo Beltrán y Fairy (que los uso muchísimo) pueden llegar a decolorar si lo dejamos mucho tiempo", señala.

La Ordenatriz recuerda que si no sale la mancha a la primera, hay que repetir la operación. "Significa que está más incrustado de lo deseable". Pero todo tiene solución.