Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de platos hondos de cerámica para terraza más baratos del mercado: solo 2,69 euros

Todas conocemos ese momento en el que la comida está lista, pero a la mesa le falta ese toque especial. Sin embargo, a veces basta con cambiar la vajilla para transformar el ambiente. En Action, un plato hondo de cerámica por menos de 3 euros cumple precisamente esa función sin esfuerzo.

La gama de platos hondos Sandscape ofrece una pieza de cerámica en un tono beige natural, casi arena. Este acabado sencillo pero cuidado recuerda a las mesas de inspiración escandinava o mediterránea. Además, el efecto ligeramente rugoso le da un aire de vajilla cuidada y contemporánea.

Su forma honda resulta especialmente práctica para el día a día. Permite servir platos con salsa, sopas, pasta o ensaladas mixtas. De este modo, cada comida gana en presentación sin esfuerzo adicional. En cuanto a la practicidad, este plato es apto para el microondas. Así se evitan trasvases innecesarios a la hora de calentar rápidamente una comida. Además, también se puede lavar en el lavavajillas, lo que facilita la limpieza después de la cena. Esta pieza forma parte del día a día, no solo para ocasiones especiales.

Para crear un ambiente coherente, se puede optar por una decoración de mesa en los mismos tonos naturales. El beige de la cerámica combina bien con el lino lavado, ya sea en manteles o en servilletas. Esta elección refuerza el aspecto suave y ligeramente texturado del conjunto. También se puede apostar por vasos transparentes bastante sencillos, sin motivos. De esta forma, el material del plato se expresa plenamente. Unos cubiertos con acabado mate o dorado discreto aportan un toque más elegante sin romper el equilibrio.

Para completar, algunos elementos naturales quedan muy bien. Un centro de mesa con madera en bruto o un pequeño jarrón de cerámica crea una armonía visual. Las flores secas en tonos neutros refuerzan este ambiente apacible y casi minimalista. La cadena holandesa sigue ofreciendo artículos cotidianos asequibles pero elegantes. Este plato hondo Sandscape es un ejemplo perfecto. Permite darse un capricho sin arruinarse en decoración.

A veces, este tipo de detalles cambian por completo el ambiente sin que nos demos cuenta. La idea es sencilla: cuidar la mesa con piezas bien pensadas, disponibles en Action por solo unos pocos euros. El estilo escandinavo combina a la perfección con estos tonos arena y estos materiales naturales. Se pueden añadir textiles claros y muebles de madera clara para reforzar este ambiente. La vajilla se convierte así en una prolongación lógica del espacio.

Para crear un ambiente mediterráneo, se apuesta por toques de verde oliva o terracota. Los platos beige sirven de base neutra que realza estos colores cálidos. De este modo, la mesa gana en carácter sin recargar visualmente el espacio. Un estilo más contemporáneo también queda muy bien. Estas piezas combinan a la perfección con líneas depuradas y materiales como el cristal o el metal cepillado. El plato hondo Sandscape aporta entonces una calidez natural que suaviza el conjunto y es ideal para lucir en tu terraza ahora que viene el buen tiempo.

Sea cual sea el estilo elegido, esta vajilla de Action es un buen punto de partida. Su precio de 2,99 € permite renovar la mesa sin correr ningún riesgo económico.