Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los platos de porcelana más baratos del mercado para lucir en tu terraza por solo 1,49 euros: una colección completa con cuencos y tazas a juego

Esta primavera de 2026, la mesa se renueva sin arruinarse. Tras años conformándonos con vajillas blancas y uniformes, con la llegada del buen tiempo surge el deseo de color y estampados. La cadena Action ofrece precisamente una solución asequible para todos los bolsillos con su plato Jet, a solo 1,49 euros.

Las tiendas Action presentan actualmente sus colecciones de temporada con una gran variedad de artículos dedicados a la primavera. Así, los artículos de Pascua conviven con productos para la gran limpieza de primavera y todo lo necesario para decorar jardines y balcones. Este periodo marca un notable cambio de ambiente en los pasillos de la cadena.

Entre todas estas novedades primaverales, el plato de postre Jet destaca por su excelente relación calidad-precio. Sin embargo, esta pieza de vajilla espera discretamente a las clientas en su sección, cuando realmente merecería toda la atención. De hecho, por menos de 1,50 €, reúne varias ventajas que justifican ampliamente su éxito entre las amantes de la decoración de mesa.

Los colores vuelven con fuerza esta primavera y los motivos se animan en todos los soportes, convirtiéndolos en todo un éxito a la hora de lucirlos en la terraza o el jardín. Algunas piezas que ofrece la marca parecen valer mucho más que su precio de venta. Esta estrategia de precios agresiva permite a Action posicionarse como una alternativa creíble para renovar la vajilla sin arruinarse. La primera sorpresa viene del propio material: se trata de auténtica porcelana. Nada de plástico ni cerámica de baja calidad, sino un material noble con un acabado ligeramente brillante y una solidez inesperada para este precio. El plato mide 15 cm de diámetro, un tamaño ideal para servir postres, meriendas o aperitivos en las recepciones.

Por otra parte, el diseño constituye el otro punto fuerte de este plato Jet. Se puede elegir entre delicados motivos florales al estilo acuarela o rayas gráficas bien definidas. Estos motivos se presentan en tonos suaves como el azul pálido o el verde caqui, según los modelos. Esta paleta de colores combina fácilmente con la vajilla que ya tienes en los armarios, sin necesidad de renovar por completo el servicio. Más allá de su estética primaveral, el plato Jet d’Action demuestra su utilidad en el día a día gracias a su versatilidad. Se puede usar sin problemas en el horno, el microondas y el lavavajillas. Estas características técnicas lo hacen tan funcional como decorativo, un equilibrio que a menudo es difícil de conseguir en este rango de precios.

La colección Jet no se limita, por cierto, a este único plato. La marca ofrece también cuencos y tazas decorados con los mismos motivos florales o rayados. Esta coherencia permite ir completando poco a poco una vajilla a juego por solo unos pocos euros. El pequeño toque retro-chic recuerda el universo de las series de época sin dejar de ser asequible económicamente. Para quienes reciben invitados con frecuencia, comprar varios platos de estos supone una inversión mínima. Con seis platos, el total asciende a menos de 9 euros , es decir, el precio de un solo plato de marca en las tiendas tradicionales. Esta importante diferencia de precio explica el gran éxito de este tipo de producto en Action.

Los platos Jet se integran fácilmente en diferentes estilos de decoración de mesa. Su formato compacto los convierte en piezas versátiles que encajan tanto en un brunch dominical como en una cena con amigos. Los motivos discretos evitan un efecto recargado, al tiempo que aportan ese toque de alegría que se busca en primavera.

La tendencia actual valora precisamente las mesas desiguales en las que se mezclan diferentes estilos y épocas. Estos platos a un precio asequible permiten experimentar sin riesgo económico. Combinados con un mantel liso o con manteles individuales de lino natural, crean un ambiente rústico y desenfadado.

Para quienes prefieren un enfoque más estructurado, la posibilidad de comprar varios platos idénticos en Action garantiza la uniformidad del servicio. La calidad de la porcelana asegura su resistencia a lo largo del tiempo a pesar de su precio muy asequible. Algunas clientas incluso afirman conservar sus platos varias temporadas sin observar un desgaste notable.