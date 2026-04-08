Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de vasos anchos para disfrutar en la terraza más baratos del mercado: por 5,99 euros y en tonos azulados

Para dar un toque alegre a tus mesas, Lidl lanza una encantadora colección de vasos que dan ganas de coleccionarlos al instante. Ir de compras a la cadena de descuento alemana ya no se limita a llenar el carrito con productos de uso diario. La cadena ofrece ahora una gama muy variada que abarca desde electrodomésticos hasta ropa, pasando por herramientas de bricolaje y jardinería.

La cadena de supermercados apuesta también por una estrategia de reposiciones regulares y promociones renovadas. Y todo ello con el fin de mantener el interés de sus clientes. Cada semana llegan nuevas ofertas a los estantes, creando un efecto sorpresa. Este sistema de ofertas especiales anima así a los consumidores a volver con frecuencia para encontrar siempre buenas gangas. Y así ocurre estos días con una oferta imperdible de Livarno Home. Esta marca de productos para el hogar, distribuida principalmente por la cadena Lidl, presenta una serie de vasos perfectos para recibir a tus invitados a la mesa.

Con su delicado motivo en relieve, estos modelos estriados combinan el encanto de lo antiguo con el refinamiento contemporáneo. Su tono azul aporta un toque de brillo a tus mesas de recepción para seducir a tus invitados. También pueden servir simplemente para alegrar tu día a día con su estilo elegante.

Perfectos para una mesa veraniega, un brunch o una velada con amigos, también puedes usarlos simplemente para servirte un vaso de agua.

Resistentes a temperaturas que van de los 4 a los 100 °C, estos vasos robustos tienen la ventaja de ser aptos para el lavavajillas. En Lidl, se ofrecen dos categorías a los clientes. Los encontrarás en formato de vaso de agua y de copa de vino.

Dos versiones diseñadas para ofrecer un agarre cómodo, así como un efecto visual elegante para servir todas tus bebidas. Con la llegada de las fiestas de fin de año, causarán sensación en tu mesa de la terraza o el jardín (si tienes la suerte de disponer en tu casa de uno de estos dos espacios) esta primavera y verano Y el próximo verano, también te encantará sacarlos para disfrutar de tus cócteles frescos, acompañados de cubitos de hielo. En resumen, estos bonitos vasos de colección de Lidl te serán útiles durante todo el año.

Otro punto a su favor es su módico precio. Como siempre en las tiendas de descuento, ¡las buenas ofertas no cuestan mucho! Y así ocurre también en este caso con estas copas de vino o vasos de agua, disponibles en lotes de 4 por 5,99 euros.