Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el moldeador de pelo 5 en 1: es como el de Dyson pero cuesta menos de 30 euros

El nuevo electrodoméstico, apto para todo tipo de cabellos, llega a supermercados de toda España

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha portátil que te permite hasta planchar sin tabla en la terraza: solo por 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha portátil que te permite hasta planchar sin tabla en la terraza: solo por 11,99 euros

Alejandra Carreño

Es la versión baratísima del Lidl del famoso moldeador de pelo de Dyson. Mientras que el original se acerca a los 500 euros, el de Lidl cuesta menos de 30 euros. En concreto, 27,99 euros. De ahí que se esperen colas kilómetricas con su llegada el próximo viernes, día 10, a todos los supermercados de la firma en España. Hasta entonces, se puede adquirir mediante compra online.

Se trata del moldeador de pelo 5 en 1 de la marca Cien Beauty, que seca, alisa, riza, ondula y elimina el encrespamiento. Tiene una potencia de 1.200 W, alcanza una temperatura mínima de 25-42 grados y una máxima de 80-100. Emite aire caliente para una mejor fijación de los peinados.

Para todo tipo de cabellos

Según recoge la descripción del artículo, este moldeador es perfecto para cabellos lisos o rizados y para todas las longitudes de cabello. Viene con dos niveles de calor y un nivel de ventilador, así como la función de aire frío "Cool Shot", que incorpora la Dyson, para conseuir un peinado más duradero, suave y brillante.

Todos los accesorios

El moldeador 5 en 1 de Lidl incluye dos accesorios rizadores (derecho e izquierdo) para conseguir ondas naturales en las dos direcciones; un cepillo semicircular, un cepillo redondo, un accesorio secador, un accesorio de rizador automático y una bolsa de transporte para un almacenamiento seguro. Además, viene con protección contra sobrecalentamiento y anilla para colgar. Un 86% de los clientes lo recomiendan.

Noticias relacionadas y más

En la página web del Lidl hay otras opciones de moldeador de similares características, como el Airstyler de 1.500 W de la marca Cien Beauty.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  5. Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  7. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros

Fin a las inundaciones en el polideportivo de Puerto de Vega: el consistorio recibe las obras en esta instalación deportiva

Fin a las inundaciones en el polideportivo de Puerto de Vega: el consistorio recibe las obras en esta instalación deportiva

El mal momento que atraviesa una de las joyas naturales de Asturias y del que alerta la Unesco

El mal momento que atraviesa una de las joyas naturales de Asturias y del que alerta la Unesco

Borja Jiménez-Alfaro, director del Botánico y nuevo "Embajador de Gijón": "Si queremos conservar los bosques, tenemos que ocuparnos de la estructura forestal"

Borja Jiménez-Alfaro, director del Botánico y nuevo "Embajador de Gijón": "Si queremos conservar los bosques, tenemos que ocuparnos de la estructura forestal"

Multado con 200 euros por tener el coche aparcado en la calle correctamente pero no llevar la señal v-19: la Guardia extrema la vigilancia incluso en los coches parados

Multado con 200 euros por tener el coche aparcado en la calle correctamente pero no llevar la señal v-19: la Guardia extrema la vigilancia incluso en los coches parados

El Oviedo cambia de planes y pone a la venta una nueva camiseta: "Una edición muy limitada que rinde homenaje a la afición"

El Oviedo cambia de planes y pone a la venta una nueva camiseta: "Una edición muy limitada que rinde homenaje a la afición"
Tracking Pixel Contents