Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la cesta de colada más eficaz y bonita del mercado: viene con dos compartimentos para separar la ropa blanca y la de color

Es sin duda la cesta de colada (o de ropa sucia) más bonita del mercado. Pero, además, es la más eficaz. ¿Por qué? Porque es una cesta doble. Es decir, viene con dos compartimentos para separar ya desde el primer momento la ropa de color a la ropa blanca. La vende Primark y su precio es de tan solo 20 euros. Por todo ello, se esperan colas kilométricas en todas sus tiendas en España.

Según recoge la descripción, es de color beis liso, sus dimensiones son de 59cm x 56cm x 40cm, se puede plegar cuando no se está usando y está hecha poliéster, papel, tablero de fibra 80% y plástico 20%. Su efecto exterior es de tela.

Para su cuidado, el fabricante recomienda no usar lejía ni secadora ni tampoco plancharla. La temperatura máxima que soporta es de 30 grados. Para limpiarlo, lo recomendable es usar un paño.

Primark también ofrece otros recipientes similares para hacer la colada más económicos, aunque en estos casos no viene con doble compartimento. Es una gran cesta de pena sin cierre por menos de 8 euros.