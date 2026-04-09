Action lanza sus seis días de promoción especial con descuentos de hasta el 20% en más de 140 productos: sillas para terraza por 15 euros

Action es una cadena de supermercados que cada vez gana más clientes gracias a su amplia variedad de productos y, sobre todo, a su precio. Con el encarecimiento de la cesta de la compra por culpa de la actualidad geopolítica, cada vez son más los consumidores que buscan chollos o renovar su casa sin que ello suponga hacer un gran desembolso y un agujero en el bolsillo.

Action lo sabe y por ello quiere ayudar a los clientes a que salgan satisfechos con las compras que realizan. Por ello la marca lanza cada cierto tiempo un folleto de "Promoción especial" donde se pueden encontrar todo tipo de artículos ya sea para el hogar, electrónica, ropa, limpieza, ocio o incluso alimentación.

El catálogo de promoción especial de Action de estos días es desde el 8 de abril hasta el próximo martes 14 de abril, 6 días en los que el cliente puede aprovechar para encontrar descuentos que llegan hasta el 20 por ciento en algunos artículos. Uno de los que seguro que arrasa en los próximos días es la silla de jardín de Action que ha tirado su precio. Se trata de un asiento con medidas de 55x58x80 cm con un diseño moderno y elegante. "Esta moderna silla de jardín tiene un ingenioso diseño abierto, que permite que el agua de lluvia la atraviese. Con su aspecto limpio y su diseño cómodo, es perfecta para cualquier jardín o terraza", cuentan desde la tienda.

Por los materiales con los que está fabricada, resiste sin problema a la intemperie y al cambio de tiempo, por lo que puedes dejarla al aire libre incluso los días más lluviosos. Además, es muy fácil de limpiar y muy ligera para mover. Dos cualidades que no restan uno de los factores principales de este producto, su comodidad.

Puedes encontrar esta silla a un precio de 16,95 euros y en un color crema que le da un toque cálido y que se adapta a cualquier tipo de ambiente y también en un color negro, que le aporta una imagen más sofisticad ay elegante.

En el catálogo de promoción especial también se pueden encontrar otro artículos para la terraza o jardín como una mesa auxiliar con un coste de 7,95 euros, frente a los 9,95 euros de su precio original, y se postula como uno de los más demandados. Este modelo destaca por su ligereza y formato compacto, pero además está compuesto por un 50% de material reciclado; sin duda, una opción de lo más sostenible. Este objeto está pensado para jardines, balcones o terrazas ya que resulta fácil de transportar y cuenta con un tamaño ideal para colocar en cualquier espacio. Además, cuenta con una superficie más que suficiente para apoyar pequeños elementos decorativos, como una planta o una taza.