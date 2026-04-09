Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el sofá cama de terraza más barato del mercado: ideal para echar la siesta también en el jardín

Por fin vuelven los días soleados y Lidl aprovecha para sacar novedades. La empresa pone a la venta artículos de calidad que te permiten disfrutar al máximo del aire libre. Para terrazas, jardines o balcones, hay un montón de sofás a precios razonables. Como el sofá extensible de tres plazas de madera. Se trata de un modelo rectangular con reposabrazos incluidos.

En total, hay 4 opciones de asientos diferentes. Y 4 patas robustas que miden 189 cm de ancho y 74 cm de profundidad. ¡Este sofá de jardín de Lidl lo tiene todo para gustar! Puede soportar un peso máximo de 240 kg. A esto hay que añadir 3 cojines abatibles para el asiento y también 3 cojines para el respaldo. Sin olvidar el magnífico relleno de espuma que los hace más cómodos. Este modelo cuesta 299 euros.

Si te parece demasiado caro, hay otra solución. Como este sofá-banco, que tiene el mérito de ser muy elegante y natural. Lidl ofrece reposabrazos abatibles para dos asientos más. Por lo tanto, este modelo puede soportar hasta 220 kg.

Su precio es de 199,00. Además de ser muy cómodo. Aportará un toque decorativo un poco más elegante a tu hogar. Así que puedes tumbarte tranquilamente en él para echarte una buena siesta. Este sofá está fabricado con madera maciza 100 por cien FSC de alta calidad. Por eso es tan elegante.

También hay que destacar que es muy resistente a la intemperie. La madera con la que está fabricado está protegida con aceite de teca. Esto es lo que lo protege, a la vez que le da un bonito color natural y cálido.

Incluye un juego de cómodos cojines para que tu descanso sea más agradable. En total, este sofá de Lidl tiene capacidad para dos personas. Ten en cuenta que también tiene reposabrazos abatibles y cojines para el asiento. Además, el respaldo te permitirá recostarte cómodamente cuando lo desees.

Sus medidas son 198 x 69 x 84,5 cm. El grosor del cojín del asiento es de 50 mm y su carga máxima es de 220 kg. También puede encontrar un banco de jardín de madera de acacia.

Noticias relacionadas

Lidl lo vende por 199,99 euros. Si busca un modelo un poco más grande, está el banco de jardín de madera multiposición Greemotion. Es uno de los productos estrella de la cadena de descuento alemana. Porque se puede ajustar de varias formas. Perfecto para aprovechar al máximo jardines y balcones. Su banco es desmontable y puede servir incluso como mesita auxiliar o mesa baja.