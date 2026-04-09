Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la silla de descanso para terraza más barata del mercado: 12 euros y con almohada incorporada

¿Y si Lidl te reservara lo mejor de la próxima temporada a precios de ganga? Te esperan decenas de ofertas tentadoras a medida que se nos adentramos en la primavera en esta cadena de descuento.

La temporada acaba de comenzar y la cadena de descuento ya está dando un golpe de efecto. Es el momento ideal para abastecerte de novedades y disfrutarlas al máximo. Así que no hay ni un minuto que perder para disfrutarlo hasta la llegada del verano

Si estás preparando tu casa para disfrutar de los días soleados en la terraza o en el jardín, ven a Lidl a por los artículos imprescindibles para darle una vuelta de tuerca a este espacio al aire libre y conseguir auténticos chollos con los que cambiar (y sin tener que gastar mucho dinero).

Aprovecha las grandes ofertas de la marca y los precios ventajosos en numerosos artículos. Si quieres sacar el máximo partido a tu dinero, sin duda debes acudir a esta cadena. Siempre encantados de reforzar su poder adquisitivo, que se derrite como la nieve al sol, los consumidores buscan lugares donde la vida sea más barata. En este sentido, la cadena alemana es sin duda la mejor aliada de tu bolsillo.

Porque Lidl tiene las soluciones adecuadas para darle un nuevo impulso. De hecho, te esperan montones de artículos a precios bajos para ayudarte a pasar una temporada perfecta. Encuentra, por ejemplo, artículos imprescindibles para colocar en la terraza. Como una sombrilla con protección UV. Además, no te pierdas la oportunidad de comprar este cómodo colchón Crivit para la silla habitual.

Gracias a su acolchado y a su respaldo ajustable, encontrarás la posición ideal para relajarte en él durante horas. Muy fácil de llevar a cualquier parte, te acompañará en todos tus desplazamientos. Además, puedes llevarla a la playa, pero también de acampada. O incluso instalarla en la terraza o en el jardín a modo de tumbona. Este modelo cuenta con un ingenioso bolsillo para guardar pequeños objetos.

Así podrás guardar en él tu teléfono, tu reloj o tus gafas de sol, para que no se te pierdan ni se estropeen. Plegable y fácil de guardar en un armario o debajo de un mueble, este colchón no ocupa apenas espacio.

Incluso te permite transportarlo fácilmente gracias a su práctica correa integrada. Con unas dimensiones de 160 x 53 x 2,5 cm, este artículo de Lidl ya ha conquistado a un gran número de clientes.

Todos le otorgan valoraciones positivas, tanto por su comodidad como por su resistencia y su facilidad de uso. En cuanto a su precio, también es perfecto, ya que no supera los 12 euros. Encuentra cuanto antes este colchón en dos colores (azul o verde) en la página web de Lidl.