Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco para terraza con acabado de madera más barato del mercado: viene incluido con cojines

Ahora que la primavera ya está aquí y llega el buen tiempo a las terrazas y los balcones de nuestros hogares, Lidl sigue ampliando su gama de muebles de exterior. La empresa ha sacado a la venta un banco de jardín totalmente nuevo, ideal para descansar esta primavera y verano.

Y es que en Lidl no faltan ideas para que disfrutes de un verano estupendo. Por eso, la empresa ha sacado a la venta novedades que cuentan con el consenso general. La cadena saca al mercado saca al mercado una joya de dos plazas, que también ofrece un buen espacio para descansar. Se trata de un banco de gran calidad que destaca por su diseño llamativo. Está fabricado en madera de acacia con materiales sostenibles y con certificación FSC. Además, incluye un colchón plano de 4 plazas y 2 cojines para el respaldo.

Todos estos elementos cuentan con un relleno de poliuretano flexible, así como fundas de poliéster texturado suave. No se preocupe, el montaje no es difícil, ¡todo lo contrario!

Incluye unas instrucciones que le facilitarán el trabajo. Este banco de Lidl puede soportar un peso máximo de 220 kg. En cuanto a sus medidas, mide 198 cm de ancho, 69 cm de profundidad y 84,5 cm de altura.

Este banco pesa 19 kg y se entrega con 4 patas de 21 x 70 mm de grosor. Ideal para una mayor estabilidad. Este banco de Lidl tiene un bonito acabado en color natural con cojines de color gris claro.

Tiene una estructura rectangular, así como dos alas o reposabrazos extensibles. Esto permite añadir dos espacios más. Además, este banco también se transforma en una cómoda tumbona. Su precio es, por tanto, de 199,99 euros.

Para darle un toque más alegre a este banco, puedes añadirle una funda decorativa para cojín de Livarno Home. Sirve para proteger y decorar los cojines rectangulares, que miden 50 x 50 cm.

Está fabricada con un 95 % de algodón y un 5 % de lino. Se trata, por tanto, de materiales muy resistentes que se pueden lavar a mano o a máquina, a una temperatura máxima de 40 °C.

Están disponibles en beige, gris y rojo, a 4,99 euros. ¡Es bastante interesante, ¿verdad! Una vez más, Lidl ha dado en el clavo con estas novedades. También puedes encontrar otros artículos para la temporada, como zapatos de cuero. E incluso cremas con protección solar para poder tomar el sol en el jardín sin dañar la piel.