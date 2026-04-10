Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de carne más potente y barata del mercado: perfecta para mezclar y licuar

Lidl es, ahora más que nunca, tu mejor aliado para potenciar tu poder adquisitivo. Con el inicio del curso, la cadena de tiendas de bajo coste redobla sus esfuerzos para ayudarte a sacar el máximo partido a cada euro.

Ante la subida de los precios, la caza de gangas está abierta desde los primeros días del año. Y aún más desde este inicio de curso, marcado de nuevo por el encarecimiento de la vida. A cambio, la cadena de descuento no deja de sorprender con sus promociones impactantes y sus variadas ofertas. Estas están pensadas para responder a las necesidades de todas las familias, y sobre todo de los presupuestos más ajustados.

Para el día a día, Lidl ofrece en sus tiendas productos frescos y variados, lo que permite a cada uno controlar mejor su presupuesto para la compra. Pero la cadena alemana, bien conocida por los consumidores, no se limita a llenar la nevera. Y es que, desde hace varios años, esta cadena también se ha expandido a numerosos sectores: artículos para el hogar, ropa, ocio… La cadena de gran distribución amplía continuamente su oferta y ahora compite con gigantes del comercio electrónico como Amazon o Cdiscount.

Hoy en día, ya no es raro comprar electrodomésticos en Lidl. De hecho, la marca ofrece electrodomésticos de todo tipo, bastante eficaces y que suelen presentar una buena relación calidad-precio.

Tostadoras, hervidores o aspiradoras se venden allí a precios mucho más atractivos que los de las grandes marcas. Es también el caso de esta batidora de mano, que se vende a un precio tan bajo como en pleno Black Friday. Lo que llama inmediatamente la atención es el diseño extraordinariamente logrado de este accesorio de cocina, a pesar de ser tan familiar. Esta batidora de mano Silvercrest tiene un bonito estilo retro, que le confiere el encanto de los años 70, pero con la modernidad actual.

Gracias a su potencia de 600 W y a sus múltiples accesorios, este aparato 3 en 1 permite batir, licuar y picar. Cuenta con una velocidad regulable de forma continua, así como con una función Turbo para una potente batida por impulsos. Esta última resulta especialmente eficaz para picar hielo o triturar frutos secos.

Su tamaño reducido, práctico y compacto, le permite ocupar poco espacio. Se puede guardar en un cajón o en un armario, para utilizarlo en cuanto lo necesites. Siempre a mano, este aparato está listo para usar, sin necesidad de instalaciones complejas.

Gracias a sus prestaciones, podrás preparar una mayonesa casera en unos segundos. O incluso un batido rápido por la mañana, o una sopa llena de vitaminas este invierno…

Se vende con diversos accesorios y complementos, e incluye un picador de verduras multifunción con una capacidad útil de 500 ml. También incluye un batidor de acero inoxidable, ideal para batir fácilmente nata u otras preparaciones cremosas.

Muy fácil de manejar, este modelo de Lidl cuenta además con un bonito diseño, inspirado en los años 70. Disponible en colores beige, negro o rojo, le dará un bonito toque retro a tu cocina.

Por último, su precio es también uno de sus principales atractivos. En Lidl, encontrarás este pequeño robot de cocina por solo 19,99 euros.