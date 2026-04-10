Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el horno microondas con mango y botones de madera: elegante por menos de 70 euros

Alimentación, decoración del hogar, ropa. La lista de compras a bajo precio no deja de crecer día a día. Y Lidl no deja de diversificar sus ofertas. De ser una simple tienda de alimentación en sus inicios, la marca se ha convertido hoy en día en una importante cadena de grandes superficies de descuento.

Lidl cuenta ahora incluso con su propia tienda online en la que puedes hacer tu pedido y recibirlo en casa. Además, estos días puedes encontrar auténticas gangas en electrodomésticos. Descubre un microondas que no tardarás en querer tener en tu cocina. No solo es bonito, sino que también es muy eficaz.

No lo dudes y hazte ya con el microondas SilverCrest Kitchen Tools SMWH 700 B1. Se trata de un modelo con una capacidad de 17 litros con el que podrás cocinar y recalentar todos tus platos favoritos. Con una potencia máxima de 700 W, este microondas cuenta en realidad con seis niveles de potencia para calentar a diferentes temperaturas tus alimentos más delicados. Gracias a sus mandos giratorios, puedes ajustar el tiempo de cocción hasta 30 minutos. Al igual que todos los microondas de su categoría, este modelo de Lidl se vende con su plato giratorio de cristal.

Además, cuenta con patas antideslizantes para garantizar una buena estabilidad dondequiera que lo coloques. Lo que más gusta de este horno son sus acabados decorativos. De hecho, nos encanta el aspecto de madera de sus botones y del tirador de la puerta. Los clientes de Lidl que ya tienen este modelo en casa no hacen más que elogiarlo. Disponible en negro o blanco, este elegante horno encajará a la perfección en tu cocina esta primavera. Te permitirá cocinar y calentar rápidamente todos tus platos.

También resultará muy útil en una primera vivienda de estudiante, ya que es un horno fácil de usar y de mantener. Por último, su precio es probablemente lo que te convencerá para comprarlo. Encuéntralo en la tienda online de Lidl por solo 69,99 €.