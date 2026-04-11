Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la malla más barata del mercado para tener intimidad en la terraza de casa: por solo 6,99 euros

La pantalla está hecha de un material resistente a la intemperie y a las altas temperaturas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la escoba de aire para terraza más barata del mercado: 20 por ciento de descuento y suelo limpio sin barrer

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la escoba de aire para terraza más barata del mercado: 20 por ciento de descuento y suelo limpio sin barrer

Alejandra Carreño

¿Tienes terraza y no quieres que tus vecinos te vean? Lidl tiene la solución perfecta y más económica del mercado: una malla protectora para ganar intimidad en casa por solo 6,99 euros. Está disponible en todos los supermercados del país y en la web. Por su precio y sus extraordinarias características, se están formando colas kilométricas en las tiendas.

Se trata de una malla resistente a la intemperie y a los rayos UV. Está hecha de un material resistente al desgarro y a temperatura que van desde los 30 grados bajo cero hasta los 60. La pantalla de protección se puede aplicar tanto en terrazas y balcones como para vallas o cierres de casas.

La malla del Lidl

La malla del Lidl / Lidl

Viene provisto, según recoge sus características, de ojales de aluminio y 24 metros de cuerda para una fijación segura y preparada para el viento. Si es para utilizar en una terraza de una vivienda las medidas son diferentes a las del cierre de una casa. En el primero caso, las medidas son 600x 75 cm, y en el segundo, de 500x 100.

Noticias relacionadas y más

La malla se vende en dos colores: en gris claro y gris oscuro (antracita). El color verde está agotado en estos momentos. El 88% de los clientes recomiendan este producto, que tiene una puntuación de 4,4 sobre 5.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mesa auxiliar de jardín más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  6. Cambian los hábitos de consumo de los asturianos y los bares están felices con la gran moda de la sobremesa: 'Podemos hacer turnos seguidos y no partidos
  7. Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
  8. El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la malla más barata del mercado para tener intimidad en la terraza de casa: por solo 6,99 euros

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la malla más barata del mercado para tener intimidad en la terraza de casa: por solo 6,99 euros

La literatura en Corvera vence al mal tiempo: "Es importante que el concejo se mueva"

La literatura en Corvera vence al mal tiempo: "Es importante que el concejo se mueva"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera de entretiempo más barata en azul y rosa: por 14,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera de entretiempo más barata en azul y rosa: por 14,99 euros

Miles de personas exigen que el Ayuntamiento dé carpetazo al parking del Campillín: "Nos oponemos a que se destruya un espacio esencial para la vida de nuestro barrio y de nuestra ciudad"

Miles de personas exigen que el Ayuntamiento dé carpetazo al parking del Campillín: "Nos oponemos a que se destruya un espacio esencial para la vida de nuestro barrio y de nuestra ciudad"

La manifestación para pedir la paralización del parking del Campillín.

La manifestación para pedir la paralización del parking del Campillín.

La Mareona en Burgos del Sporting: sentimientos encontrados y turismo

La Mareona en Burgos del Sporting: sentimientos encontrados y turismo

EN IMÁGENES: La Mareona en Burgos

EN IMÁGENES: La Mareona en Burgos
Tracking Pixel Contents