Adiós a limpiar ventanas con un paño: se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiacristales recargable de 20 euros, que sirve también para mamparas y azulejos

Di adiós a limpiar las ventanas con un paño. A partir del viernes, día 17, aterriza en todos los supermercados Lidl de España la versión barata del famoso limpiacristales recargablede Kartcher. Su precio es inferior a los 20 euros (19,19 euros) y es perfecto para limpiar de forma fácil y sin marcas todos los cristales y espejos de casa.

De la marca Silvercrest, este limpiacristales viene con boquilla de aspiración, botella pulverizadora y dos mopas. Tiene una batería de 3,7 V y también sirve para limpiar superficies lisas, como las mamparas de la ducha y los azulejos. La aspiración, según recoge sus características, es eléctrica, evitando el goteo de agua sucia.

Las mopas se mueden lavar a máquina

La bateria es de iones de litio (3,7 V, 2200 mAh), tiene labio de goma y luces indicadoras que muestran el nivel de la batería. El depósito de agua sucia tiene una capacidad aproximada de 150 ml. Los dos accesorios de limpieza, es decir las mopas, son lavables a máquina hasta 60 grados.

El limpiacristales de Lidl tiene una autonomía de 40 minutos y el tiempo de carga es de entre dos horas y media y tres y media. La longitud del cable de carga es de 100 cm. El peso total del aparato es de 800 gramos y viene con tecnología IPX4 para protegerse contra la salpicaduras de agua.